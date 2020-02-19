اعادة فتح السير عند مستديرة العبدة باتجاه طرابلس بعد اقفالها لبعض الوقت

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن إعادة فتح السير عند ​مستديرة العبدة​ باتجاه ​طرابلس​. وكان أحد المواطنين اقفل صباحا، الطريق الدولية الرئيسية عند مستديرة ببنين -العبدة، لبعض الوقت، احتجاجا على فقدان الغاز المنزلي من الأسواق، واحجام شركات التوزيع عن التسليم دون معرفة الأسباب، الامر الذي تسبب بحال من القلق والغضب عند الاهالي.

وأعرب عدد من الاهالي عن شكوك لديهم تجاه هذه الازمة، محملين شركات التوزيع المسؤولية، "التي تتمنع عن تسليم الغاز بهدف زيادة الارباح اكثر وتحميل المواطن أعباء اضافية".

وطالبوا وزارة الاقتصاد "مراقبة هذه الشركات ومعاينة خزاناتها، والتحقق من كل الادعاءات بفقدان الغاز واتخاذ الاجراءات في حق المخالفين، والعمل سريعا على تأمين هذه المادة وبالسعر المحدد قانونا، خاصة في ظل هذا الوضع المعيشي الصعب".

