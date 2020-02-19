معوض: التعرض لمسؤول التيار في طرابلس والتطاول عليه أمر مرفوض

رأى النائب ​ميشال معوض​ ان "التعرض لمسؤول "​التيار الوطني الحر​" في ​طرابلس​ المهندس عفيف نسيم والتطاول عليه أمر مرفوض ومدان ويحاسب عليه القانون كما أنه لا يمثل أخلاقيات أهلنا في طرابلس الذين نشهد لهم كما نصر أن تبقى عاصمة #الشمال مدينة الألفة والعيش المشترك والتفاعل الحضاري​​​​​​"

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