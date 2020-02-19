كشف مصدر مطّلع لوكالة "رويترز"، أنّ "​لبنان​ سيدعو ثماني شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات بشأن الدين"، موضحًا أنّ "الدعوة لتقديم عروض لا تعني أنّ لبنان قرّر إعادة هيكلة الديون، لكنّها تعني أنّه يدرس جميع الخيارات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: لبنان سيدعو 8 شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات بشأن الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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