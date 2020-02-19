اشكال فردي بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية ببعلبك

سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية منتصف الليل في أحياء بعلبك، إثر إشكال فردي بين عائلتين، تطور الى اشتباكات متبادلة.
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