سُمعت أصوات ​إطلاق نار​ كثيف و​قذائف صاروخية​ منتصف الليل في أحياء ​بعلبك​، إثر إشكال فردي بين عائلتين، تطور الى ​اشتباكات​ متبادلة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشكال فردي بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية ببعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.