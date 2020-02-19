حسن فقيه: ربط التقديمات بتسديد الإشتراكات في الضمان جريمة وعلى الدولة تسديد ما عليها

أكّدرئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالإنابة ​حسن فقيه​، "أنّنا حريصون ألّا يقع ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، وهو مؤسسة وطنيّة كبرى بأخطاء شنيعة، كما حصل بموضوع ربط التقديمات بالإشتراكات، ونتمنّى ألّا تتكرّر".

وشدّد على أنّ "ربط التقديمات بتسديد الإشتراكات هو جريمة، وعلى الدولة تسديد ما عليها، وأيضًا على الضمان ملاحقة المؤسّسات الّتي تتقاعس عن الدفع".