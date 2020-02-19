توقيف شاحنة محملة بكمية كبيرة من الخضار السوري المهرب في صيدا

تمكنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة صيدا، من مفرزة البلدة والتبليغات من توقيف شاحنة نوع ( بيك آب )محملة بكمية كبيرة من الخضار السوري المهرب، تم اقتياده الى المفرزة لاجراء المقتضى القانوني اللازم .

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