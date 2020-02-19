وزيرة الجيوش الفرنسية حذرت من إستعادة داعش لقوته

حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية ​فلورانس بارلي​ بأن "تنظيم الدولة الإسلامية" يستعيد قوته، ما يحتم على الغربيين معاودة المعركة ضده التي علقت إثر قيام الأزمة بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​.

ولفتت الى ان "داعش يبقى قويا في ​سوريا​، وخصوصا في المناطق التي يُقال إنها تحت سيطرة النظام، أما ​العراق​، فيشهد بلبلة بفعل وضعه الداخلي وتقلبات الخصومات الدولية، وهذا التنظيم يواصل إعادة ترتيب صفوفه واستهداف ​القوات​ الحكومية فيه".

وأكدت "علينا ألا ننسى أبدا أن ​مكافحة الإرهاب​ هي أولويتنا الأولى جميعا".