وزيرة الجيوش الفرنسية حذرت من إستعادة داعش لقوته

حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بأن "تنظيم الدولة الإسلامية" يستعيد قوته، ما يحتم على الغربيين معاودة المعركة ضده التي علقت إثر قيام الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
ولفتت الى ان "داعش يبقى قويا في سوريا، وخصوصا في المناطق التي يُقال إنها تحت سيطرة النظام، أما العراق، فيشهد بلبلة بفعل وضعه الداخلي وتقلبات الخصومات الدولية، وهذا التنظيم يواصل إعادة ترتيب صفوفه واستهداف القوات الحكومية فيه".
وأكدت "علينا ألا ننسى أبدا أن مكافحة الإرهاب هي أولويتنا الأولى جميعا".
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