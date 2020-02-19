الصين تسحب بطاقات ثلاثة صحافيين من "وول ستريت جورنال"

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بكين: أعلنت الصين الأربعاء أنها سحبت بطاقات عمل ثلاثة صحافيين من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بسبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت سابق هذا الشهر واعتبرته "عنصريا". وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن الافتتاحية التي حملت عنوان "الصين هي الرجل المريض الفعلي في آسيا" تنطوي على "تمييز عنصري" وندد بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا مضيفا "لذلك قررت الصين اعتبارا من اليوم سحب بطاقات ثلاثة مراسلين لوول ستريت جورنال في بكين".

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