زعيم كوريا الشمالية "اشترى" خيولا روسية بنصف مليار دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كيم جونغ أون يمتطي حصانا أبيض (أرشيف)

فقد نقل موقع "فوكس نيوز" عن بيانات جمركية روسية أن كوريا الشمالية قد دفعت في العام الماضي نحو 75 ألف دولار لاستيراد خيول روسية أصيلة.

وأوضحت البيانات التي استعرضتها وكالة "رويترز" أن بيونغانغ قد اشترت لزعيمها ما لا يقل عن 138 حصانًا بين عامي 2010 و 2019 بتكلفة 584،302 دولارًا.

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ويأتي الكشف عن هذه البيانات في الوقت الذي تواصل في حكومة كوريا الشمالية سيعيها الحثيث من أجل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

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وكان كيم قد ظهر في مقطع مصور مؤخرا، وهو يركب حصانا أبيض على المنحدرات المغطاة بالثلوج في جبل بايكتو المقدس، برفقة كبار المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين في ساحات القتال التاريخية.

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وخمنت تقارير إعلامية أن عملية تصوير قد جرت في شهر ديسمبر، بعد يوم من إصدار بلاد كيم تهديدًا مبطنا للولايات المتحدة بسبب "سياساتها العدائية".