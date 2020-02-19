شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون تجرى لقاءات إعلامية خلال حضورها منتدى المرأة العالمى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لقاءات إعلامية دولية واقليمية خلال مشاركتها فى منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع كل من CNBC International TV وتلفزيون دبى ودبى وان، ووكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء الأسبانية وبوابة العين الإخبارية الإماراتية.

وخلال لقائها مع CNBC International TV، أكدت الوزيرة، أن قضايا تمكين المرأة تأخذ منعطفًا مهمًا فى الوقت الحالى، موضحة أنه فى مصر هناك الكثير فيما يتعلق بتمكين المرأة، فهناك استراتيجية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال المجلس القومى للمرأة وهى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجنسين هو في غاية الأهمية كما انه يدعم الاهداف الأخرى.

وذكرت الوزيرة، أنها كانت أول وزيرة للسياحة فى تاريخ مصر، وأصبحت منذ خمسة أسابيع وزيرة للتعاون الدولي، ولدينا 8 وزيرات فى الحكومة الحالية، ويوجد 89 نائبة فى مجلس النواب بما يمثلن نحو 15 %، وهى أعلى نسبة فى تاريخ البرلمان فى مصر، مشيرة إلى أن المنطقة بأسرها تقوم بعمل رائع فيما يخص تمكين المرأة، فالمملكة العربية السعودية تبلي بلاءً حسناً، ودولة الإمارات العربية المتحدة تجرى سياسات مهمة وكبيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لكى يتم دفع قضايا المرأة إلى الأمام، فإننا بحاجة إلى سياسات حكومية، ومشاركة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لذلك فإن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، يركز على الشراكات ويتم تطبيقه فى مثل منتدى المرأة العالمى، ونحن فى مصر يتم المشاركة مع منتدى الاقتصاد العالمى في التقليل من معدل الفجوة بين الجنسين.

وردا على سؤال حول تأثير تمكين المرأة على الاقتصاد المصري، قالت الوزيرة، إنه تم اجراء دراسات حول هذا الأمر، حيث من اهداف استراتيجية تمكين المرأة رفع الشمول المالى للنساء من 9% إلى 18% بحلول عام 2030، وتشير التقديرات إلى أنه إذا كان هناك تمكين للمرأة وتكافؤ فى الفرص، فمن المؤكد أن الاقتصاد سيزداد نموا، وهذه كلها إحصاءات مهمة للغاية، وايضا يحدث ذلك عندما تبلى المرأة بلاء حسنا في منصبها، بحيث يفتح الباب للمزيد من السيدات فى المستقبل لتولى مناصب هامة، وهذا كله له تأثير على الناتج المحلي ووسيلة محفزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال لقائها مع وكالة أنباء الإمارات، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أدوار المرأة في المجال الاقتصادي باتت مهمة للغاية ولا غنى عنها في ضوء ما تبذله من جهود لتفعيل و تعزيز دورها في المجالات كافة و من بينها الإقتصاد، مشيرة إلى أن تمكين المرأة له أثر إيجابي ليس فقط على الصعيد المجتمعي وإنما أيضا على صعيد النمو الاقتصادي و مستوى الإنتاجية في المجتمعات .

وأوضحت الوزيرة، أن منتدى المرأة العالمى، يمثل دفعة كبيرة لإبراز الأدوار التي تقوم بها الحكومات و القطاع الخاص و المجتمع المدني دعما للمرأة ومساندة لها، مشيرة إلى أنها كانت أول سيدة تتقلد منصب وزيرة السياحة في مصر و حاليا تتولى منصب وزيرة التعاون الدولي، وهذه المناصب تستتبعها مسؤوليات كبيرة تتمثل في ضرورة تحقيق النجاحات في الملفات الموكلة إليها والمساعدة في فتح الأبواب أمام الآخريات لتقلد مناصب مهمة تغير الفكر المجتمعي عن أدوار المرأة و قدرتها على الإنجاز في أي قطاع تتولاه أو تعمل به.

Advertisements

و ذكرت الوزيرة، أنها خلال عملها وزيرة للسياحة حقق قطاع السياحة نموا يعد الأعلى في تاريخ مصر بعدما نجحت في تغيير الصورة الذهنية لدى العالم عن السياحة المصرية، وتركز حاليا خلال توليها وزارة التعاون الدولي على بذل كل جهد ممكن من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وخلال لقائها مع بوابة العين الإخبارية الاماراتية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المرأة المصرية كانت وما زالت محط أنظار العالم في مجال التمكين السياسي، حيث تضم الحكومة المصرية 25% من الوزيرات.

وأشارت الوزيرة إلى استراتيجية تمكين المرأة 2030 التي اعتمدتها مصر من أجل تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات والقطاعات.