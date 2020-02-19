شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن آليات تطوير منظومة النقل العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع مجلس النواب ملف تطوير منظومة النقل العام وإعادة هيكلتها، حتى تتحول إلى منظومة مربحة ومنتجة ويتم القضاء على الخسائر، وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى هذا الصدد، على دعمها الكامل لمطالب واحتياجات هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، ودعمها لكل سبل تعظيم الموارد التى تحسن الخدمة وتحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وتتمثل طلبات هيئة النقل العام لتطوير المنظومة، الآتى:

1ـ خطة لتفعيل نظام ميكنة للمنظومة ككل بجميع خدماتها.

2 ـ إيجاد آليات تعظيم الإيرادات، حيث تسعى لإنجاح فكرة الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء.

3 ـ تفعيل نظام التذكرة الالكترونية والتحصيل المسبق، وتدريب السائقين والمحصلين والعاملين عليها، بأن يتم إعداد كارت يشتريه المواطن ويكون ركوب الأتوبيسات من خلاله، وتمر هذه التجربة بثلاثة مراحل خلال تطبيقها، المرحلة الأولى تذكرة ورقية فيها كل البيانات، والمرحلة الثانية تفعيل الكارت، والمرحلة الثالثة استخدام نظام "الموبايل أبلكيشن".

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4 ـ هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، طالبت مجلس النواب، بإصدار تشريع جديد ينص على الإعفاء الجمركى للأتوبيس الكهربائى والترام لتوفير النفقات على الهيئة.

5 ـ تشغيل الأتوبيسات بالغاز، حيث تؤكد هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن تحويل تشغيل الأتوبيسات من السولار للغاز الطبيعي، سيوفر نحو 250 مليون جنيه للهيئة.

6 ـ هيئة النقل العام بالقاهرة تطالب بزيادة الدعم المالى حتى تقوم بكل مهامها وتحقق المستهدف والمطلوب، خاصة أنه يجرى صرف 1.7 مليار جنيه مرتبات وحوافز سنويا من ميزانية الهيئة.

7 ـ المطالبة بحل مشكلة العمالة، حيث إن الهيئة لديها مشكلة فى العمالة.

8 ـ تسعى هيئة نقل عام القاهرة لتعظيم مواردها، وقامت فى إطار ذلك بإنشاء 15 جراجًا تدخل موارد بمبلغ 3 ملايين جنيه سنويًا.