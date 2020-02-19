شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء أمام البرلمان لبحث خطة الحكومة فى دعم مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستستكمل دورها فى متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعينة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى اجتماع تعقده اللجنة يوم الأحد المقبل للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم قطاع المشروعات.

وأضاف "مرعى"، أن اللجنة ستستعرض خلال اجتماع الأحد ما تم عقده من بروتوكولات تعاون فى مجالى الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن وما تم تنفيذه منها، بحضور وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، بغرض دعم الشباب والقضاء على البطالة.

وأشار رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعى، إلى أن اللجنة ستواصل هذا الدور فى اجتماع آخر لها يوم الأثنين، للوقوف على خطة وزارة التخطيط والسياسات والإجراءات التى تم اتخاذها لدعم وتمويل قطاع المشروعات فى كل من الموازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالى 2019/2020، بحضور وزير التخطيط ووزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات وممثلين عن وزارة التنمية المحلية.

وأكد النائب محمد كمال مرعى، أن اللجنة لديها هدفا رئيسيا من تلك الاجتماعات، وهو تغيير الإطار الذى يفكر به الشباب من العمل فى الحكومة، إلى ريادة الأعمال، وعمل مشروعات صغيرة.