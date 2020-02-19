مصرع سائق وإصابة 11 طفلًا في حادث تصادم بطريق خط 12 في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي سائق مصرعه، وأصيب 11 طفلًا، في حادث تصادم عربة نقل بسيارة سوزوكي على طريق خط 12 بلتان بسبب السرعة الجنونية، وسوء حالة الطريق.

جرى الدفع بـ 7سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع سائق وإصابة 11 طفلًا على طريق خط 12 أمام قرية بلتان، وجرى الدفع بـ 7سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.

انتقل العقيد عبدالعظيم محمد مدير مباحث المرور لموقع الحادث، وتبين وقوع التصادم بسبب السرعة الزائدة لقائدي السيارتين وسوء حالة الطريق، وكشفت التحريات أن الأطفال كانوا في السيارة السوزوكي في طريقهم إلى مدارسهم وبعضهم كانوا في طريقهم للحضانة، وقت وقوع الحادث.

وتبين أيضا أن المصابين هم كل من محمد محمود جلال 4 سنوات من قرية العبادلة، وعلياء محمود السيد بكر 5 سنوات، (جروح في الوجه)، ومحمد محمود السيد بكر 4 سنوات (جروح سطحية في الوجه)، ليان السيد عبدالجليل 4سنوات (كدمات)، سلمى سعيد حسن 4 سنوات (اشتباه ما بعد الارتجاج)، وعبدالله حسام بدر 5 سنوات (كدمات)، وفيروز عبدالله بدر 3 سنوات (كدمات)، وحسين زين علي 4 سنوات (كدمات)، وأحمد محمد5 سنوات (كدمات)، ومحمد عبدالرحمن سيد 5 سنوات (كدمات).