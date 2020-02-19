تحرير 81 عقدًا لتقنين أراضي الدولة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الأربعاء، تحرير 81 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه، على مدى شهر يناير المنقضي.

وأكد مجدي، قبول طلبات 729 حالة وضع يد بواقع 726 حالة وضع بالزراعة، و3 بالبناء، بزمام المركز، وجرى فحص الملفات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالي 9 ملايين و732 ألف جنيه و500 جنيه.

وأضاف مجدي، أنه جري تحرير العقود لـ81 حالة وضع يد بالزراعة، بينما يواصل المركز استقبال المواطنين، لاستكمال سداد باقي رسوم التقنين، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية، بينما لم يجري تحرير عقود حالات وضع اليد بالبناء حيث جرى إدراجها ضمن المنظومة الرسمية لتقنين وضع اليد.