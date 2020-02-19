حكم بالسجن 17 عامًا بحق لي ميونج باك رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في جلسة الاستئناف التي عُقدت اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 17 عاما وغرامة مالية قدرها 12 مليار وون ومصادرة 5.78 مليار وون بحق الرئيس الأسبق لي ميونج-باك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حيث واجه عقوبة ثقيلة في محكمة الاستئناف أيضا على غرار قرار المحكمة الابتدائية .
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الأسبق تم اتهامه باختلاس 34 مليار وون ، واستلام رشوة تقدر بحوالي 10 ملايين وون ،
الإجراءات القضائية التي تحملتها شركة سامسونج للإلكترونيات في دعوى قضائية لشركة داس في الولايات المتحدة .
وتم اتهام الرئيس الأسبق "لي" بتهمة اختلاس حوالي 34.9 مليار وون من أموال شركة داس لقطع الغيار التي يُعتقد بأنه هو صاحبها الحقيقي ، واستلام 16.3 مليار وون من الرشوة ، منها 11.9 مليار وون من تكلفة
وكانت قيمة الرشوة في بداية الدعوى القضائية 11.1 مليار وون، غير أنها ارتفعت بقدر 5.1 مليار وون .
وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن لمدة 15 عاما وفرض الغرامة المالية بـ13 مليار وون ومصادرة 8.2 مليار وون على "لي"باعتبار تهمة استلامه 8.5 مليار وون من الرشوة واختلاس 24.6 مليار وون... كما شددت المحكمة الحكم مع إدراج تهمة استلام رشوة بقيمة واحد مليار وون إضافيا.
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