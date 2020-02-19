منغوليا تغلق المدارس والجامعات حتى نهاية مارس المقبل بسبب كورونا

أعلنت الحكومة في منغوليا اليوم الأربعاء، أنها ستبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس المقبل لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، علما بأنها لم تسجل حتى الآن أي حالاتإصابة مؤكدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
التعليمية مغلقة المدارس والجامعات حتى نهاية الشهر المقبل.
وذكرت الحكومة المنغوليةحسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية ـ أنه مع استمرار تفشي الفيروس ستبقى المؤسسات
وكانت منغوليا قد أعلنت عزمها تعليق تصدير الفحم للصين حتى الثاني من مارس المقبل، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الذي تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.
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