ترامب يدرس السفر إلى طوكيو لحضور أولمبياد 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفكر في زيارة اليابان هذا الصيف لحضور دورة الألعاب الأولمبية التي تنظم في يوليو 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو.
أنه ردا على سؤال بخصوص الألعاب الصيفية التي ستبدأ في 24 يوليو في طوكيو، قال ترامب إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وجّه له دعوة.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية
وجاء تصريح ترامب خلال اجتماع مع المسؤولين عن تنظيم الألعاب الأولمبية التي تعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2028، مضيفا :" سنبت في الأمر، لم نحسم موقفنا بعد، ربما نقوم بالزيارة، سنحاول إن استطعنا".
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