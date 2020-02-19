مصرع 4 أشخاص في اصطدام طائرتين جنوب شرق أستراليا

لقى 4 أشخاص مصرعهم اثر اصطدام طائرتين صغيرتين اليوم الأربعاء وتحطمهما في جنوب شرق استراليا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت شبكة "ايه بي ي نيوز" الأمريكية أنه لم يتم بعد الكشف عن هوية الضحايا، إلا أن اللقطات الجوية التي بثتها وسائل الإعلام

المحلية أظهرت حطام طائرتين صغيرتين في المناطق العشبية بجنوب شرق البلاد.



من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وتم إخطار هيئة سلامة الطيران المدني والمكتب الأسترالي لسلامة النقل بالحادث.

