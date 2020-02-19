سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 81 حالة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 81 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت قناة "سي إن بي سي"

الأمريكية اليوم الأربعاء أن سنغافورة قد أعلنت عن عزمها تخصيص أربعة مليارات دولار من أجل مساعدة الشركات والعائلات في التغلب على الفيروس.



يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

