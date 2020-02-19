كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. السيطرة على حريق اندلع في غابة بولاية هيماتشال براديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت النيران في غابة في منطقة شورا في إقليم كينور بولاية هيماتشال براديش الهندية في الهيمالايا، اليوم الأربعاء.

وقال شامان لال، مسؤول الغابات في إقليم كينور، لوكالة "سبوتنيك": "حريق الغابة الذي وقع في منطقة شورا تم السيطرة عليه على الفور من قبل إدارة الإطفاء وتم إخماده بالكامل".

وقع نحو 500 حالة من حرائق الغابات في ولاية هيماتشال براديش في عام 2019، مما أثر على 2600 هكتار من الغابات في الولاية.

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ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة مسح الغابات في الهند، فإن ما يقرب من 36 في المائة من غابات البلاد عرضة للحرائق، وأكثر من 10 في المائة منهم معرضون بدرجة كبيرة.

وذكرت الدراسة، أن نحو 95 في المائة من هذه الحرائق تنجم عن نشاط بشري مثل اللهب العاري والسجائر وبالتالي يمكن الوقاية منها.

وحسب تقرير حالة الغابات في الهند الذي يصدر كل سنتين، انخفضت حوادث حرائق الغابات في البلاد في عام 2019 مقارنة بعام 2018.