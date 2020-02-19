كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الهندية تعتقل 10 مواطنين نيباليين لتحليقهم حول موقع أمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات أمن الحدود الهندية، Sashastra Seema Bal، - واحدة من قوات الشرطة المسلحة المركزية في الهند - 10 مواطنين نيباليين على مشارف شرق مستوطنة دارجيلنغ، وتشتهر بحدائق الشاي فيها، بعد أن رصد أفراد الأمن طائرة بدون طيار تحوم حول موقعهم، على بعد 52 كم من المدينة الرئيسية.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، اليوم الاربعاء، أكد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم للشرطة أنهم كانوا يركبون الطائرة بدون طيار داخل الحدود الهندية، لكنها فشلت في تقديم أي وثائق حول الطائرة بدون طيار، لا ترخيصها ولا شهادة تدريب، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ثم نقلت الشرطة المشتبه بهم إلى ضابط قضائي محلي في دارجيلنغ، الذي حبسهم لمدة سبعة أيام لإجراء مزيد من التحقيقات.

بالإضافة إلى الطائرة بدون طيار، تمت مصادرة جهاز التحكم عن بعد وبطاقة الذاكرة من قبل الشرطة.

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تم احتجاز الأشخاص المعتقلين بسبب تعريضهم للحياة البرية والبشر للخطر كما ينتهكون المبادئ التوجيهية لهيئة مراقبة الطيران في الهند، المديرية العامة للطيران المدني. جعلت المديرية العامة للطيران أنه إلزامي لجميع المركبات الجوية ليتم تسجيلها.

الحدود الهندية النيبالية الدولية يسهل اختراقها والمواطنين من كلا البلدين والسياح يمكن أن يعبروا دون الكثير من المتاعب. الحدود هي مجرد مسافة 18 ميلا (30 كيلومترا) من دارجيلنغ في أقرب نقطة لها.

تشترك بلدة دارجيلنج الهندية للشاي على مقربة من الحدود الدولية مع دولة نيبال الواقعة في جبال الهيمالايا.