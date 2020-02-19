من الأرمن إلى الأكراد.. جرائم مرتزقة أردوغان في حلب

وأضاف رئيس وزاء أرمينيا الغربية، أنه بقي قسم كبير منهم متمسكين بوجودهم في حلب ولم تغادر الا الحالات التي كان مستحيلًا بقائها اما بسبب قربهم من مناطق سيطرة الارهابيين حينها او من لم تكن عندهم القدرة العملية على البقاء. وجود الارمن في حلب وتمسكهم بهذا الوجود له علاقة مباشرة بقضية التمسك بتحرير ارمينيا الغربية وقضية العودة. حلب محطة مصيرية بالنسبة للأرمن.

وبين ساركسيان، أن هناك نية لدى نسبة كبيرة من الجالية الأرمنية العودة إلى حلب ولكن الامر يتطلب بعض الوقت، ولذلك فإن فتح مطار حلب هو اجراء سيادي مهم قامت به الدولة السورية يساعد بشكل كبير عملية العودة.

وتطرق رئيس وزراء أرمينيا الغربية، إلى مشاركة الأرمن في الحرب الدائرة في سوريا موضحًا أنه لا يوجد لهم شييء مميز كمجموعة، لأن الجميع شارك في المعارك من خلال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. الجالية مسرورة لان معظمها كان لديها معامل في ريف حلب الغربي وقد تم التحرير وباستطاعتهم الان العودة وإعادة فتحها.

وأشار ساركسيان إلى، أن كل ما تبتغيه تركيا اليوم من مباحثاتها في موسكو هو الحصول على ضمانات إقليمية ودولية للحفاظ على ما تعتبره هي "وحدة الاراضي التركية"، عندها تكون مستعدة للحلول السلمية. وهذا ما لن تحصل عليه لا الان ولا في المستقبل. الباقي تفاصيل

حي الشيخ مقصود

"المجموعات المسلحة ارتكبت جرائم بالحي" بتلك الكلمات وصف ابراهيم كابان الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي جرائم أردوغان والفصائل الموالية له في حي شيخ مقصود، مبينا أن عدد سكان حي شيخ مقصود تجاوز 300 الف قبل الحرب السورية ولكن الهجمات تسببت في نزوح السكان.

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وأكد كابان لـ"الخليج 365"، أن الهجمات التي كانت تنفذها المجموعات المسلحة كانت عنيفة، وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة، مما اضطر المدنيين من الخرج، موضحًا أن لمجموعات المسلحة احتلت عدة حارات من حي شيخ مقصود وارتكبت فيها مجازر وعمليات إبادة جماعية.