حول مسيرة البيضاء.. لبراهمة: نريد إسقاط “الاستبداد” و”العدل والإحسان” في صفنا – فيديو

قال الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى لبراهمة، إن هدف الجبهة الاجتماعية هو “إسقاط المخزن قبل كل شيء، والقضاء عليه كبينية وثقافة، وهيمنة على المجتمع”، مؤكداً أن جماعة العدل والإحسان “تناهض” في هذا الصف.

وذكر لبراهمة، في حديث مع “اليوم 24″، أن الجبة تنشد “نظاماً ديمقراطياً بدل الاستبداد والتحكم على المستوى السياسي، ومتحرراً بناء على أسس العدالة الاجتماعية، والإنتاج الذي يخدم مصلحة الوطن ويلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين، بدل الريع والاحتكار على المستوى الاقتصادي”.

ورأى القيادي اليساري أنه من المفترض “أن تكون جماعة العدل والإحسان من خلال مناهضتها للمخزن، ضمن هذا الصف الواسع، رغم الاختلافات الأيديولوجية والسياسية في عدد من القضايا”، لافتاً الانتباه إلى أن باقي حلفائه داخل الجبهة الاجتماعية لا يتفقون معه حول نفس الفكرة.

وأشار، على هامش ندوة صحافية حول دوافع تأسيس الجبهة، إلى أن النهج الديمقراطي يعيد إلى جانب “العدل والإحسان”، إنتاج الوضع الذي كانت عليه “حركة 20 فبراير” عام 2011.

Advertisements

ويتم ذلك، حسب المتحدث نفسه “عبر النقاش العمومي من جهة حيث نطرح قضايا للنقاش أمام الملأ الذي يشهد على الطرفين، سواء اختلفا أو توافقنا حول المشترك بيننا، والنضال الميداني من جهة أخرى”.

وشدد على أن الشارع ملك للجميع، “ومن حق أعضاء جماعة العدل والإحسان والمتعاطفين معها المشاركة في مسيرة الدار البيضاء الاجتماعية”، لأنه من الإيجابي، يضيف لبراهمة “أن نجعل الشارع ليكون مكاناً للنضال والكفاح لمصلحة الشعب”.