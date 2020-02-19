وحدات الأمن التونسية تتمكن من ضبط وكر للإرهابيين

الأربعاء 19 فبراير 2020

تمكنت وحدات الأمن التونسية بمحافظة القصرين، الثلاثاء، من ضبط وكر للإرهابيين يحتوي على معدات حديثة وخرائط لبعض المؤسسات وذخائر حية معدة لأغراض عدائية.



وأفادت مصادر أمنية مطلعة وفقا لـ"العين الإخبارية" بأن الأمن التونسي عثر على بعض المؤن الخاصة بالإرهابيين دون التمكن من إلقاء القبض على تلك العناصر.

وتابعت المصادر أن هناك عمليات تمشيط يومية للمحافظات الحدودية مع الجزائر (محافظات: الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة) والتي تتميز جغرافيتها بكثافة الجبال وتضاريسها الوعرة.

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وكانت القوات الأمنية في تونس ضبطت في يناير/كانون الثاني بمنطقة بني خداش من محافظة مدنين، أسلحة تركية الصنع كانت متجهة من ليبيا إلى تونس.

وأعلنت وزارة الداخلية حينها أن الأسلحة تضمنت 35 قطعة سلاح متطورة الصنع تم حجزها لدى الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب.

وتعيش محافظة القصرين منذ سنة 2013 تحركات إرهابية للجماعات المسلحة على غرار كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة وكتيبة "جند الخلافة" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وشهدت المحافظة عمليات إرهابية دموية خلال السنوات الأخيرة على غرار عملية ذبح 8 جنود في شهر يوليو/تموز 2013، واغتيال 14 عسكري في شهر أغسطس/آب من العام نفسه.