الجوف.. مليشيا الحوثي تتكبد خسائر في الأرواح والعتاد خلال مواجهات مع الجيش

الأربعاء 19 فبراير 2020

أعلنت قوات الجيش الوطني إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مواقع محررة، جنوبي محافظة الجوف، مال شرق اليمن.



وأكد موقع الجيش "سبتمبر نت" نقلا عن مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسيه أن "قوات الجيش مستمرة في مطاردتها للمليشيا الحوثية، في الجبال المحاذية لمحافظة صنعاء، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على امتداد جبهات محافظة الجوف".

وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري، أن "محافظة الجوف عصية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بفضل صمود أبطال القوات المسلحة، والتفاف ابناءها، حول المشروع الوطني ورفضهم للمشروع الإمامي".

وتابع إن "معارك جبهات الجوف هي بوابة لمحافظة صنعاء، مؤكدا أن أبطال الجيش ومعهم أبناء المحافظة لقنوا المليشيا الحوثية دورسا لن تنساها".

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وأكد أن "مشاريع المليشيا الحوثية الإمامية ستسقط تحت أقدم أبطال القوات المسلحة، مضيفا، أن الهدف ليس تحرير نهم فقط، وإنما تحرير كل أجزاء البلاد، من قبضة المليشيا الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة".

وشهدت جبهات الجوف ومأرب خلال الأيام الأخيرة، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط تقدم نوعي للجيش.

فيما قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث في إفادة قدمها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت مساء يوم الثلاثاء، في المقر الدائم للمنظمة الأممية بنيويورك، أنه يعمل للوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع.

وأضاف غريفيث: "لكنَّ خفض العنف وحده ليس كافيًا. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب".