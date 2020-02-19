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كوريا الجنوبية تسجل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.

 

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وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

 

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.

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