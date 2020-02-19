شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإمارات توافق على إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 أعلن وزير الخارجية اليمني أن الامارات وافقت على إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية.

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