وزير إماراتي: عودة الدور العربي إلى المشهد السوري بات أكثر من ضرورة

الأربعاء 19 فبراير 2020

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الأربعاء، أن عودة الدور العربي إلى المشهد السوري أصبح أكثر من ضرورة.



ولفت الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إلى أن المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي.

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وتابع: "صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي، عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة".

كانت الأمم المتحدة أعلنت، الإثنين، أن المواجهات في شمال غربي سوريا أدت إلى موجة نزوح مرعبة، كما فر نحو 900 ألف شخص منذ بدء التصعيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفجّر التصعيد التركي الأخير بإدلب السورية أكبر موجة نزوح منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل نحو 9 سنوات، ليتحول الوضع إلى ما يشبه "تسونامي" نزوح.