الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 2004

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت عدة مدن صينية أن حدوث نقص في إمدادات الدم بات وشيكا؛ ‬لأن القيود المفروضة على التنقل بسبب تفشي فيروس "كورونا" تجعل المتبرعين المحتملين يلزمون منازلهم.



ولا يستطيع ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم أو التنقل بين المدن بسبب القيود التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الفيروس.

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وذكرت السلطات الصحية أنه يتعين على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم وموظفي الحكومة والجنود وعمال المستشفيات وطلاب الجامعات أن يبادروا بذلك وأن يكونوا مثالا يحتذى به.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية إن مدينة شيان الواقعة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الوباء الذي أودى بحياة 2004 أشخاص وأصاب 74 ألفا و185 شخصا حتى الآن، وجهت نداء لمن هم في صحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما للتبرع بالدم.

وأرسل مركز الدم بإقليم جيانجشي رسائل نصية لهواتف ملايين المستخدمين في عاصمة الإقليم يعرض فيها إجراء مكالمات منزلية مع متبرعين محتملين.