شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.

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وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.