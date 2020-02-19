عبدالله: مصرف لبنان يستطيع ان يشتري 1.2 مليار دولار دين بـ420 مليون دولار

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ الى انه "يقال ان سندات اليوروبوند اللبنانية، هبطت إلى 35 سنت للدولار، مما يعني، انه باستطاعة ​مصرف لبنان​, ان يشتري، 1.2 مليار دولار دين، بـ 420 مليون دولار. متسائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هل يمكن أن يشكل هذا الأمر، مدخلا للتفاوض مع ​المصارف اللبنانية​ لأعادة هيكلة الدين؟ وهل ندفع ام لا للخارج في هذه الحالة؟ ننتظر ​الحكومة​".

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