نعمة طلب من وزارة الداخلية احالة بلدية حارة حريك الى المجلس التأديبي

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​ كتاباً الى ​وزارة الداخلية والبلديات​ طلب فيه احالة ​بلدية حارة حريك​ الى ​المجلس التأديبي​ واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد رفضها التعاون مع مراقبي ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ لمصادرة مولد كهربائي يمعن صاحبه في مخالفة القرار رقم ١٠٠/١/أ.ت، بعدما نظّم مراقبو ​حماية المستهلك​ ​محضر ضبط​ بحقه بسبب الشكاوى المتكررة التي ترد من المواطنين حول عدم التزامه بالنصوص القانونية النافذة.

كما طلب الوزير نعمه من وزارتي الداخلية والبلديات و​العدل​ ابلاغه بالاجراءت المتخذة بهذا الخصوص، تمهيداً لمتابعة الموضوع وفقاً للأصول، للتخفيف من اعباء الفواتير المترتبة عن المواطنين.