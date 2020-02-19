قرقاش: عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان "المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن ​العالم العربي​ مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي، عودة الدور العربي لمواجهة تحديات ​الأمن​ العربي أصبح أكثر من ضرورة".

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