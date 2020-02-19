حكومة كوريا الجنوبية تمنع دخول أي شخص كان على متن "دايموند برنسيس" إلى أراضيها

قررت الحكومة الكورية الجنوبية منع دخول البلاد لأي أجنبي كان على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما باليابان.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن هناك احتمال لأن يكون بعض ركاب السفينة الموبوءة الأجانب يرغبون القدوم إلى كوريا الجنوبية في أعقاب مغادرتهم للسفينة، ولذلك فإن الحكومة الكورية الجنوبية قررت منع دخولهم إلى البلاد.
هذا وطلبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية من الحكومة اليابانية مدها بقائمة ركاب السفينة السياحية من أجل منع دخول الركاب الأجانب إلى كوريا الجنوبية.
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