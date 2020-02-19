روسيا تقرر منع دخول الصينيين إليها خوفا من فيروس كورونا

قررت روسيا حظر دخول الصينيين إلى أراضيها ابتداء من 20 فبراير الجاري.، حسب ما صرحت الجهات المسؤولة عن برنامج الوقاية من فيروس كورونا، بناء على قرار من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن.

وسيطبق الحظر على المواطنين الصينيين الذين ينوون دخول روسيا لأغراض العمل أو السياحة أو الدراسة أو لزيارة خاصة، حسب ما ورد في البيان الصادر عن الجهات المختصة، وفق ما نقلته “شبكة بي بي سي”.

من ناحية أخرى صرح السفير الصيني إلى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن الاثر الاقتصادي لعدوى فيروس كورونا سيكون “محدودا وقصير الأمد ويمكن التعامل معه”، وأن بكين تملك الموارد اللازمة لمواجهة التبعات الاقتصادية لمواجهة الفيروس إذا لزم الأمر.

وقال جانغ مينغ ” مع تباطؤ نشاط الأعمال وانكماش الطلب على الخدمات، فإن هناك أثرا محدودا على الاقتصاد الصيني وهو قصير الأمد ويمكن التعامل معه”.

وفي سياق متصل، حذّرت شركة أبل من أنها قد تعجز عن الوفاء بالعوائد المتوقعة بسبب حالة الارتباك التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا في الصين.

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وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنّ عمليات الإنتاج والمبيعات تأثرت بانتشار الفيروس، مشيرة إلى وجود قيود مؤقتة على إمدادات أجهزة آيفون في جميع أنحاء العالم.

وتعدّ أبل أوّل شركة أمريكية كبرى تقول إن الفيروس سيؤثر على مواردها المالية.

ولم تكشف الشركة، التي كانت تتوقع عائدات قياسية تصل إلى 67 مليار دولار في الربع الحالي، عن قيمة التراجع المتوقع.

وجاء في بيان صادر عن أبل: “لا نتوقع أن نلبّي الإيرادات المتوقعة للربع المنتهي في مارس”.