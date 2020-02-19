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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
قال المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائـم جزئيا. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة بوجـه عام.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17، والثاني عند الساعة 00:42، والجزر الأول عند الساعة 17:23، والثاني عند الساعة 04:09.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:33، الثاني عند 07:12، والجزر الأول عند الساعة 13:11، والثاني عند الساعة 02:18.
درجات الحرارة
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
أبو ظبي 31 16 75 25
دبي 30 18 65 25
الشارقة 30 13 60 20
عجمان 31 16 70 25
أم القيوين 29 12 75 25
رأس الخيمة 30 11 70 20
الفجيرة 29 16 70 20
العين 31 17 70 20
ليوا 32 15 70 20
الرويس 30 14 85 25
السلع 30 15 80 20
دلما 25 18 85 45
طنب الكبرى 25 17 80 40
طنب الصغرى 25 17 80 40
أبو موسى 25 17 80 40 .
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