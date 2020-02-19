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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020

قال المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائـم جزئيا. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة بوجـه عام.

 

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17، والثاني عند الساعة 00:42، والجزر الأول عند الساعة 17:23، والثاني عند الساعة 04:09.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:33، الثاني عند 07:12، والجزر الأول عند الساعة 13:11، والثاني عند الساعة 02:18.

 

 

 

درجات الحرارة

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

أبو ظبي 31 16 75 25

 

دبي 30 18 65 25

 

الشارقة 30 13 60 20

 

عجمان 31 16 70 25

 

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أم القيوين 29 12 75 25

 

رأس الخيمة 30 11 70 20

 

الفجيرة 29 16 70 20

 

العين 31 17 70 20

 

ليوا 32 15 70 20

 

الرويس 30 14 85 25

 

السلع 30 15 80 20

 

دلما 25 18 85 45

 

طنب الكبرى 25 17 80 40

 

طنب الصغرى 25 17 80 40

 

أبو موسى 25 17 80 40 .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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