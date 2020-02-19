ناشط جنوبي يشير إلى التوافق الإصلاحي الحوثي بشأن المهرة

الأربعاء 19 فبراير 2020

أشار النشاط الجنوبي، مالك اليزيدي اليافعي، إلى إستنكار ميليشيا الحوثي الإنقلابية لسيطرة قوات النخبة المهرية على منفذ شحن الحدودي .



وقال اليافعي في تغريدة له بتويتر، "الحوثيين يستنكرون سيطرة قوات النخبة المهرية على منفذ شحن الحدودي في المهرة ويطالبون بعودته إلى الإخونج" .

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وأرجع حديثه لكون هذا المنفذ يعتبر الشريان الذي يغذيهم بالأسلحة والطائرات المسيرة .. مضيفاً بالقول "قلناها ونكررها للمرة الألف القضاء على الحوثي يبدأ بالتخلص من الإخونج لأنهم سبب بقاء الحوثي حتى الآن" .

وأكدت مصادر محلية في محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) انتشار قوات تابعة للجيش والتحالف العربي في منفذ شحن البريّ على الحدود مع سلطنة عمان، في أعقاب حالة توتر واشتباكات محدودة شهدتها المحافظة إثر محاولة عناصر مسلحة مدعومة من الدوحة ومسقط نصب كمين لرتل عسكري تابع لقوات التحالف.

وقامت عناصر قبلية مسلحة بقيادة علي سالم الحريزي المدعوم من قطر، الاثنين، بمحاولة اعتراض قوات سعودية أثناء توجهها إلى منفذ شحن الحدودي. وتمكنت طائرات أباتشي من إفشال الهجوم وملاحقة المهاجمين الذين انتشروا بكثافة في المنطقة المحيطة بالمنفذ بهدف الحيلولة دون وصول قوات التحالف العربي.