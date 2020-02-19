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القوات المشتركة في الساحل الغربي يفضح زيف مزاعم الإصلاح

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

كشفت قيادات القوات المشتركة في الساحل الغربي، مزاعم وزيف حزب التجمع اليمني للإصلاح، بشأن وجود خلافات بين تلك القيادات .

 

وسعى إعلام الإصلاح للترويج لهذه المزاعم خدمة لميليشيا الحوثي الإنقلابية التي كانت تستعد للإنقضاض على الدريهمي وفك الحصار عن قياداتها المتواجدة في مركز المدينة والمتحصنة بالمواطنين .

 

وظهرت قيادات القوات المشتركة، أمس، وهي مجتمعة في الساحل الغربي، لتوجه رسالة مباشرة وسريعة لحزب الإصلاح، بشأن حقيقة خلافاتها .

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وهذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها الآلة الإعلامية التابعة للإخوان عن وجود خلافات بين قيادات القوات المشتركة .

 

ويرى المحلل السياسي، ماجد الدبواني، أن الترويج لهذه الشائعات يعود إلى الحصار الذي تفرضه القوات المشتركة لتحركات نشطاء وقيادات الحزب في مناطق الساحل الغربي .. مشيراً إلى أن القوات المشتركة تدرك خطورة حزب الإصلاح وخطورة توغله في الساحل الغربي إذا ما أستطاع ذلك .

 

وأكد الدبواني أن قيادات القوات المشتركة في الساحل الغربي برغم إختلاف إنتمائهم إلا إنهم متماسكون وهدفهم واحد وهو إستكمال تحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

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