اليمن.. نهب الميليشيات الممنهج يطال ممتلكات المغتربين

الأربعاء 19 فبراير 2020

طال النهب الممنهج الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ممتلكات المغتربين من رجال وسيدات والأعمال وقادة سياسيين مناهضين للانقلاب، حيث بسطت الميليشيات نفوذها على أملاكهم وأراضيهم التي تقع في مناطق سيطرتهم.



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وأشار تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إلى تحققه من مصادرة الحوثيين أصول يمنيين معارضين اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء إلى خارج اليمن، من قبل لجنة أطلقوا عليها اسم «لجنة حصر وتسلم ممتلكات الخونة»، التي أمرت البنك المركزي اليمني في صنعاء بالحجز على كل الحسابات المصرفية التي يملكها 223 ألف فرد، بالإضافة إلى الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء البرلمان اليمني الذين لم يسايروا الحوثيين.

وكشف الفريق في تقريره أيضاً، عن شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة.