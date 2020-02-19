هونج كونج تسجل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا"

الأربعاء 19 فبراير 2020

سجلت هونج كونج، الأربعاء، ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وفق متحدثة باسم مستشفى الأميرة مارجريت.



وقال المتحدثة في تصريحات وفقا لـ"رويترز"، إن حاولة الوفاة تعود لرجل في السبعين من العمر.

وكان الرجل يعاني بالفعل من أمراض كامنة وهو واحد من 62 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في المدينة.

وكانت هونج كونج سجلت أول وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في أوائل الشهر الجاري.

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والأربعاء، أعلنت الصين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2004 أشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الصحية بإقليم هوبي على موقعها الإلكتروني، إن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في المقاطعة ارتفع إلى 1921 شخصا بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و682 حالة.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.

وتفشى فيروس كورونا المتحور في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتشر المرض الغامض الذي ينتقل بين البشر بسرعة.