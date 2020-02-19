خبير عسكري يمني يكشف كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب

الأربعاء 19 فبراير 2020

كشف الخبير العسكري العميد "محمد فريد حسين هادي"كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب.



وقال فريد في حواره وفقا لــ "اليمن العربي"، الحقيقة حزب الاصلاح ليس فقط دمر الجنوب، بل للاسف دمر اليمن ككل، من يريد يتعرف عن سلوك حزب الاصلاح و عن أأخطاء هذا الحزب منهجا وسياسة، سيجد استحالة بناء دولة يمنية.مدنية عصرية من تحت عمامة اصلاحية اخوانية، إن قراءة تركيبة حزب الإصلاح التنظيمية هويته السياسية المحافظة لفكر وايدلوجيا حقبة القرون الوسطى ، فكر لاينسجم ولا يتعايش مع انسان وشارع القرن 21 اليمن وغير اليمن ، وكل ذلك نراه في تركيبته التنظيمية ، اذ يضم ثلاثة أجنحة فكرية تشد بعضها بعض بوازع الدين وعادات القبيلة ، هذه التكوينة تاثيرها على القرار في الحزب ونفوذة في السلطة بحسب تسلسلها كمايلي :

◄ الجناح الأكثر تشددا دينيا ،وهو الجناه العسكري الموصوم بالارهاب ،اكتوى بنارة الجنوب وكل اليمن وخارج اليمن .

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◄الجناح المتشدد دينيا وعصبويا : ويضم فئات النخب ورجالات القبائل ، و رجال الدين المعتدلين.

◄شريحة المثقفين من المهمشين ،وهم ديكور يستخدمهم الحزب وبعيدين عن القرار الحزبي في مؤسسات القرارلحزبي التنظيمية.

لذلك هذه عمل الاصلاح بتركيبته هذه ،إلى اضعاف الدولة المؤسساتية ،وحل محلها النفوذ القبلي العصبوي، والديني السياسي الاخواني ، لذلك كان الاصلاح الطرف صاحب الحصة الاعلى في تدمير الوحدة اليمنية ، وغزو الجنوب وتدمير مؤسساته للاقتصادية والاجتماعية في حرب لاهوتية في صيف 1994 ،وبمشاركة اصحاب المصالح في النفوذ والثروة من الطبقة الحاكمة ، وهو أي الاصلاح كفكر اخواني يمثل توجهات الفكر الاخواني العالمي ، دمرالجنوب المتشبع بالفكر القومي ،والاشتراكي،بل ومشارك نشط في تدمير الدول العربية ،في مقدمتها القومية منها ،ومواقع الثروات العربية كمصر ،والسعودية ،والسودان ،وليبيا وغيرها من الدول العربية ، نعم لا أرى خلاص لليمن وغير اليمن إلا بقانون يحضر نشاط تمثلة جماعات أو احزاب الدين السياسي أي كان المسمى .