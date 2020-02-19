خبير عسكري يمني يكشف عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة عدن

الأربعاء 19 فبراير 2020

كشف الخبير العسكري العميد "محمد فريد حسين هادي "ماذا عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة عدن.



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وقال فريد في حواره وفقا لـ "اليمن العربي" إن الحقيقة منذ وصول الحكومة الشرعية مدينة عدن من أكثر من ثلاثة شهور، وجود غير مشجع في قدرتها في تحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ اتفاق الرياض ، ومسؤولياتها الدستورية والقانونية ،تجاه المواطن في المناطق المحررة، إن عودة الحكومة لعدن، عودة وضعتها أمام اختبار ومحك رئيسي، يتمثل: أولاً بالنوايا الحسنة، والمصداقية تجاة تنفيذ اتفاق الرياض من طرف الشرعية، نصا ورحات بكل جوانبه،،سياسياً وأمنياً، وعسكريا، وكذا خدمات ، ومعيشة المواطن كاولوية لها، في المناطق المحررة ، بعيداً عن الإذعان والرضوخ لرغبات حزب أو طرف سياسي معين.

ثانيا: يطلب من الحكومة إثبات حرصها لتنفيذ اتفاق الرياض في وئد ما من شأنه مسلك تنصل من تنفيذ الاتفاق ،من خلال رفض أية ترتيبات لاعادة انتشار القوات العسكرية والامنية لقوى واشخاص معروف نشاطهم وأفكارها الارهابي ، تحت ذريعة تنفيذ اتفاق الرياض ،سيما أن سلوك كهذه ،تفصح عن نوايا التنصل عن تنفيذ اتفاق الرياض بحسن نية ، مثل هذه السلوك موجهه نحو التحالف أكثر منها نحو الانتقالي ،لما لهذه السلوك من الريبة والإحراج لتحالف اتمنى الكف عن ذلك وعدم تكراره.