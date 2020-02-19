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رفع الحجر الصحي.. بدء إنزال ركاب السفينة السياحية اليابانية  

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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحجر الصحي.. بدء إنزال ركاب السفينة السياحية اليابانية   والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الركاب الخاضعين للحجر الصحي على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" بسبب فيروس كورونا سيبدؤون في النزول منها اليوم الأربعاء.

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وكان أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد علقوا على متن السفينة لمدة أسبوعين في مدينة يوكوهاما التي رست فيها. وخلال ذلك الوقت، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 542 شخصا. وتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات.

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وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه في بادئ الأمر تم إنزال نحو 500 شخص من كبار السن الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس. وكان هناك نحو 3700 شخص على متن السفينة السياحية.

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ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب نحو ثلاثة أيام.

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