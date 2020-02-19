قرقاش: عودة الدور العربي في سوريا أصبح أكثر من ضرورة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الأربعاء، أن عودة الدور العربي إلى المشهد السوري أصبح أكثر من ضرورة.



وأشار الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إلى أن المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي.

وأضاف: "صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي، عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة".

كانت الأمم المتحدة أعلنت، الإثنين، أن المواجهات في شمال غربي سوريا أدت إلى موجة نزوح مرعبة، كما فر نحو 900 ألف شخص منذ بدء التصعيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

Advertisements

وفجّر التصعيد التركي الأخير بإدلب السورية أكبر موجة نزوح منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل نحو 9 سنوات، ليتحول الوضع إلى ما يشبه "تسونامي" نزوح.

ويحمّل مراقبون المسؤولية عن الوضع الراهن لأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا.

ويواصل أردوغان عدوانه على سوريا، ودفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها، تضمنت مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ.

في المقابل، أحرز الجيش السوري تقدما ملحوظا في محافظة إدلب (شمال شرق)، قوبل بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبتهكم كبير على المعدات العسكرية التركية المحترقة.

واستعاد الجيش السوري بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة عشرات البلدات في محافظة إدلب خلال الأسبوعين المنصرمين في أكبر تقدم له منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.

وتمثل إدلب حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة.