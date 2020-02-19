ترامب يعفو عن صاحب "أسوأ سمعة"

خفّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبة حاكم سابق يوصف بأنه "صاحب أسوأ سمعة"، في قرار أثار الكثير من التوقعات.

والحاكم السابق لولاية إيلينوي رود بلاغويفيتش حُكم عليه بالسجن 14 عاما، لمحاولته بيع مقعد كان يشغله باراك أوباما في مجلس الشيوخ.

العفو الذي أصدره ترامب، أمس الثلاثاء، شمل ١١ مدانا بينهم قائد شرطة في نيويورك سُجن بعد إدانته بارتكاب احتيال ضريبي، وإدوارد ديبارتولو جونيور، المالك السابق لنادي كرة قدم في سان فرانسيسكو، والمستثمر المعروف مايكل ميلكين الذي أقرّ بالذنب عام 1990 بالقيام بعمليات احتيال ضريبية وأخرى متعلّقة بالسندات المالية.

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ويقال إن بلاغويفيتش هو "صاحب أسوأ سمعة" من بين الذين نالوا العفو، حيث عُزل من منصبه كحاكم لولاية إيلينوي عام 2009، قبل أن يدان بمحاولة بيع مقعد أوباما الشاغر في مجلس الشيوخ لمن يدفع السعر الأعلى.



والرئيس الأمريكي الذي رفع شعار مكافحة الفساد، خلال حملته الانتخابية، لم يقدم تبريرا واضحا حول السبب الذي دفعه للإفراج عن بلاغويفيتش.

لكن الخطوة نفسها، أثارت توقعات بأن ترامب يفكر باستخدام قراره هذا في حالات أكثر إثارة للجدل تشمل مقربين منه مثل المستشار الجمهوري روجر ستون وبول مانافورت اللذين أدينا بتهم تتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وهو ما ترجمته إجابة ترامب على سؤال عما إذا كان يخطط للعفو عن ستون، فردّ: "لم أفكر بالأمر، لكنني أعتقد أنه يعامل بشكل غير منصف".

وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب:"لقد خفّضنا الحكم الصادر بحق رود بلاغويفيتش، فهو قضى ثمانية أعوام في السجن، وهذا وقت طويل"، مضيفا: "يبدو شخصا لطيفا، لا أعرفه شخصيا".