استطلاع: ساندرز يتصدر المرشحين الديمقراطيين في كاليفورنيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف استطلاع للرأي، أن السيناتور بيرني ساندرز يتفوق على منافسيه الطامحين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا بنسبة دعم بلغت 32%.

وأظهر الاستطلاع، الذي أصدر نتائجه معهد السياسة العامة في كاليفورنيا، الثلاثاء، أن جو بايدين، المنافس الأبرز لساندرز، حل ثانيا بـ14% ثم إليزابيث وارن بـ13%، ومايكل بلومبرج وبيت بوتيجيج بـ12% لكل منهما، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجرى الاستطلاع الأمريكي خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير/شباط بهامش خطأ نسبته 5.7 نقطة مئوية.

والأربعاء الماضي، فاز ساندرز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوهامبشير، لاختيار مرشح لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورغم فوزه في نيوهامبشر، فإنّه لم يكن بفارق كبير عمّا كانت أشارت إليه استطلاعات الرأي.

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ويشكّل بيرني في هذا السباق العصي على التكهنات، الخصم الأول لنظراء له في الحزب الديمقراطي يخشون أن يمثّل تموضعه اليساري عقبة عسيرة في مواجهة دونالد ترامب.

وحدد السيناتور الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً: "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت (الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية) هذا ما سأحمله معي إلى جميع أنحاء البلاد".

وقبل الانتخابات التميدية للحزب الديمقراطي بدا أن ساندرز البالغ من العمر 78 عاما ورافع راية الجناح التقدمي بات في الصدارة وفق سلسلة من استطلاعات الرأي الأخيرة.

ورغم التنوع بين المرشحين رجالا ونساء سواء في لون البشرة أو العمر أو الخبرة السياسية، فإن التحدي الرئيسي يأتي من الحرس الديمقراطي القديم، نائب الرئيس السابق السبعيني جو بايدن.