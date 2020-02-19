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كوريا الجنوبية تؤكد 15 حالة إصابة جديدة بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ سول سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها. ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.



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