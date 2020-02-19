36 شاحنة مساعدات إنسانية أممية عبرت من تركيا إلى إدلب السورية

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​الأمم المتحدة​ أرسلت 36 شاحنة مساعدات إنسانيّة إلى المحتاجين في ​محافظة إدلب​ في شمال غرب ​سوريا​".

وأوضحت أنّ "قافلة المساعدات عبرت من معبر جلوة غوزو التركي في ولاية هطاي، باتجاه ​معبر باب الهوى​ السوري"، مبيّنةً أنّ "المساعدات الإنسانية ستُوزّع على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها".

وكانت قد أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة ​مارك لوكوك​ يوم الإثنين، أنّ المواجهات في شمال غرب سوريا بلغت مستوى مرعبًا، وأدّت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم ​النظام السوري​ في كانون الأول الماضي".