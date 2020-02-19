36 شاحنة مساعدات إنسانية أممية عبرت من تركيا إلى إدلب السورية

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "الأمم المتحدة أرسلت 36 شاحنة مساعدات إنسانيّة إلى المحتاجين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا".
وأوضحت أنّ "قافلة المساعدات عبرت من معبر جلوة غوزو التركي في ولاية هطاي، باتجاه معبر باب الهوى السوري"، مبيّنةً أنّ "المساعدات الإنسانية ستُوزّع على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها".
وكانت قد أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة مارك لوكوك يوم الإثنين، أنّ المواجهات في شمال غرب سوريا بلغت مستوى مرعبًا، وأدّت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم النظام السوري في كانون الأول الماضي".
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