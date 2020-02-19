كوريا الجنوبية تؤكد 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ​كوريا الجنوبية​ 15 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد اليوم ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.

وقالت مراكز مكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها في بيان إن 13 من الحالات ​الجديدة​ توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونغسانغ المحيط بها.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز ​الاقتصاد​ الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.