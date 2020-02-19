الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2004 أشخاص و74 ألف مصاب

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان، "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و185 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 57 ألف 805 مريض، من بينهم (11 ألف و977 في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2004 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 14 ألف و376 شخصا بعد شفائهم".
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